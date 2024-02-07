بـدون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا يلا شوت

منافسة أفريقية بين Nigeria - South Africa اليوم، مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، ستقام مباراة مهمة بين منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب إفريقيا في ملعب "السلام"، وهي المباراة الافتتاحية لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حاليًا وتمتد حتى 11 فبراير الحالي.

Nigeria vs South Africa LIVE

سيتم بث مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا على موقع "hgt[v" بشكل مباشر< تأتي هذه المباراة ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تُقام حاليًا في كوت ديفوار.

ستُقام المباراة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي, ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة. يمكنك مشاهدة المباراة مباشرة على موقع "دوت الخليج".

تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي بعد فوزه على أنجولا بنتيجة 1-0 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي. بينما تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد فوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب "شارليس كونان باني".

هذه المباراة ستكون ذات أهمية كبيرة، حيث يسعى كل منتخب إلى التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا. سنرى من سيظهر بأداء قوي ويحقق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة.

متى موعد وتوقيت مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية؟

في مباراة الليلة، بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا يلا شوت ستواجه منتخب نيجيريا لكرة القدم منتخب جنوب إفريقيا في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. ستقام المباراة في ملعب "السلام"، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري.

مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت

تم تحديد موعد انطلاق مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2024، حيث ستنطلق في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد جنوب افريقيا في كأس أمم إفريقيا؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا يلا شوت بث مباشر فستكون قنوات beIN Sports Max 1 هي القنوات الناقلة للمباراة المباشرة بين منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023. تُعتبر هذه القنوات الشبكة الرسمية التي تقدم خدمة البث المباشر لمباريات البطولة حصريًا للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر تردد قناة beIN Sports Max 1 المبين في الجدول التالي.

تردد القنوات الناقلة:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وجنوب افريقيا اليوم؟

سيكون بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا يوتيوب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا في نصف نهائي كأس الأمم

أولًا: تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

خط الدفاع: زايدو سانوسي - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - موسيس سيمون.

خط الوسط: أولا آينا - ويلفرد نديدي - جو أريبو.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي - تايوو أونيي - كيليتشي إيهانتشو.

ثانيًا: تشكيل منتخب جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

بطاقة تعارف منتخب نيجيريا وجنوب إفريقيا

التقييم - المنتخب منتخب نيجيريا منتخب جنوب افريقيا التصنيف الـ 6 إفريقيا الـ 42 عالميا 66 عالميا المدير الفني البرتغالي جوزية بيسيرو هوجو بروس أفضل إنجاز التتويج بـ 3 ألقاب إفريقية التتويج مرة وأحده بلقب أمم إفريقيا أهم اللاعبين فيكتور أوسيمين أفضل لاعب بقارة افريقيا بيرسي تاو لقب المنتخب النسور الخضراء الأولاد القيمة السوقية 332 مليون يورو 23.03 مليون يورو

نيجيريا ضد جنوب افريقيا.. تاريخ المواجهات

تاريخ المواجهات بين المنتخبين يشير إلى أنهما لعبا معًا في 14 مباراة سابقة، حقق منتخب نيجيريا الفوز في 7 من تلك المباريات، في حين فاز منتخب جنوب إفريقيا فقط في مباراتين، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

في آخر مواجهتين بين جنوب إفريقيا ونيجيريا في دور خروج المغلوب في كأس الأمم الإفريقية، فازت "النسور الخضر" بنتيجة 2-0 في نصف النهائي في البطولة عام 2000، و2-1 في ربع النهائي في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

بعد الفوز على أنغولا بهدف نظيف، تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. يتطلع "النسور الخضر" إلى التغلب على "بافانا بافانا" من أجل التأهل للمباراة النهائية والفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية. سبق لنيجيريا أن حققت اللقب في ثلاث مرات في النسخ السابقة (1980، 1994، 2013).

تشكيل منتخب نيجيريا الرسمي

مشاهدة مباراة منتخب نيجيريا اليوم بث مباشر

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا الرسمي