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أحمد جودة - القاهرة - المنصورة يقفز على القمة بفوز كبير على تلا وتعادل مثير للقزازين ونبروة بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة ال13 للمجموعة الخامسة بحرى عن صعود فريق المنصورة إلى قمة المجموعة بعد أن حقق كبيرا خارج ملعبه على فريق مركز شباب تلا بثلاثية نظيفة.

سجل المنصورة ايهاب فؤاد من ركلة جزاء بالدقيقة 12 للشوط الثاني ومحمد الحدقة الهدف الثاني وأسامه جمال في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع من الشوط الثاني.



- حقق فريق بنى عبيد الفوز خارج ملعبه على نظيره فريق كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف تقدم كفر الشيخ بهدف العربى جمال.

وتعادل محمد زغلى لبنى عبيد في الدقيقة 28.

وأضاف احمد يوسف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



- تعادل فريق اتحاد نبروه مع فريق

مالية كفر الشيخ برباعية لكل منهما.



تقدم عبد الله عطيه بالهدف الأول لنبروه في الدقيقة 5 وأضاف محمد بيبو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بينما سجل عبد الله الرويني هدف المالية من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أضاف محمد بيبو الهدف الثالث لبنى عبيد والثاني له في الدقيقة

9 من الشوط الثاني.

تم تمكن المالية من تسجيل 3 أهداف عن طريق محمد الشاذلي في الدقيقة 14 وأضاف الهدف الثالث محمود مصطفى الكوع في الدقيقة 34.

وخطف عبدالله الرويني الهدف الرابع للمالية والثاني له في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة الاخيرة استطاع اسلام اسامه خطف هدف التعادل لاتحاد نبروه.



- فقد فريق شباب القزازين القمة بعد تعادله مع فريق بلقاس سلبيًا وأضاع القزازين ركلة جزاء.



- تعادل فريق بايونيرز مع فريق صيد المحلة بهدف لمثله تقدم فريق بايونيرز بهدف وتمكن صيد المحلة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراه.



ترتيب المجموعة الخامسة

1- المنصورة 27 نقطة

2- شباب القزازين 26 نقطة

3- مالية كفر الزيات 23 نقطة

4- بايونيرز 19 نقطة

5- اتحاد نبروه 18 نقطة

6- بنى عبيد 17 نقطة

7- كفر الشيخ 16 نقطة

8- صيد المحلة 13 نقاط

9- بلقاس 8 نقاط

10- شباب تلا 5 نقاطة