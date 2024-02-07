نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب قطر يتقدم بثنائية أمام إيران في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة قطر وإيران بتقدم العنابي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد "الثمامة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

أحداث الشوط الأول لمباراة قطر وإيران في كأس آسيا

سجل سردار أزمون أول أهداف اللقاء لصالح إيران في الدقيقة 4، بعد تسديدة رائعة بضربة مزدوجة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل جاسم جابر لصالح قطر في الدقيقة 16، بعد تمريرة من أكرم عفيف إلى زميله جاسم الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع ومرت من فوق الحارس علي رضا وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد أكرم عفيف أن يسجل الهدف الثاني لصالح قطر في الدقيقة 32، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس علي رضا ليتابعها عفيف بتسديدة أخرى، ولكنها مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الثاني لصالح قطر في الدقيقة 44، بعد تمريرة من أحمد فتحي عبد الله إلى عفيف الذي استقبلها بقدمه اليسرى وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

