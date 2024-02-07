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أحمد جودة - القاهرة - نيجيريا وجنوب أفريقيا دون تقطيع (0-0).. مشاهدة جنوب أفريقيا ونيجيريا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

جولة آسيوية نارية ومثيرة بين منتخبي south Africa Vs Nigeria اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023، نيجيريا وجنوب إفريقيا دون تقطيع (0-0).. مشاهدة جنوب إفريقيا ونيجيريا بث مباشر “جارية الآن بجودة عالية” يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تأتي مباراة اليوم بين جنوب إفريقيا ونيجيريا في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستقام في ملعب بواكي في كوت ديفوار. يتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل منتخب للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب هذه النسخة من البطولة. جنوب إفريقيا قدمت أداءً رائعًا في البطولة حتى الآن، بينما نيجيريا تحمل تاريخًا غنيًا وتسعى لتحقيق اللقب للمرة الرابعة. ينتظر الجماهير مواجهة مليئة بالإثارة والتحدي بين هاتين القوتين الكبيرتين في كرة القدم الإفريقية.

نيجيريا وجنوب إفريقيا دون تقطيع (0-0).. مشاهدة جنوب إفريقيا ونيجيريا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب جنوب إفريقيا ضد نظيره منتخب نيجيريا مساء اليوم الأربعاء، في مباراة قوية ومرتقبة بإطار منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام مباراة منتخب جنوب إفريقيا مع نيجيريا على أرضية ملعب بواكي أحد ملاعب دولة كوت ديفوار، في إطار مواجهات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في العاصمة الايفوارية.

تأهل جنوب إفريقيا تأهل إلى دور نصف النهائي، عقب الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد انتهاء المباراة في وقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء تألق ويليامز حارس البافانا بافانا ليتصدى إلى 4 ركلات جزاء.

استطاع منتخب جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو نجم النادي الأهلي، من خلال تقديم أداء أكثر من رائع في بطولة أمم إفريقيا، من إخراج منتخب المغرب المرشح الأبرز لحصد البطولة من دور الـ 16 فقد حقق الفوز عليه بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب نيجيريا إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق الفوز ضد أنجولا بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

ويسعى منتخب نيجيريا صاحب الثلاث ألقاب كأس أمم إفريقيا إلى الوصول لنهائي النسخة الحالية بعدما، حقق خطوة نجح تخطي عقبة منتخبات كبيرة مثل منتخب الكاميرون في دور الـ 16 من البطولة، بجانب تحقيق الفوز على كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا ضد الفائز من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

متى موعد مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

تقام مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، و9 بتوقيت الإمارات،و 6 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نيجيريا وجنوب إفريقيا دون تقطيع (0-0).. مشاهدة جنوب إفريقيا ونيجيريا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس آسيا

تشكيل منتخب نيجيريا:-

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: زايدو سانوسي - كينيث أوميرو - ويليام تروست إيكونج - موسيس سيمون.

خط الوسط: أولا آينا - ويلفرد نديدي - جو أريبو.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي - تايوو أونيي - كيليتشي إيهانتشو.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

وتذاع أحداث مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة بي إن سبورت "beIN AFCON 1"،إضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معلق مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، مهمة التعليق على أحداث مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا لليبي محمد بركات.

بطاقة تعريف مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

1. الموقع والزمان:

- تقام المباراة في ملعب بواكي في كوت ديفوار.

- الموعد: اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، 8 مساءً بتوقيت الإمارات، و6 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

2. مراحل البطولة:

- المباراة تأتي ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

3. أداء الفرق حتى الآن:

- جنوب إفريقيا قد تأهلت إلى دور النصف النهائي بعد فوزها على الرأس الأخضر بركلات الترجيح.

- نيجيريا حققت فوزًا في دور الربع النهائي ضد أنجولا بهدف دون رد.

4. اللاعبون المميزون:

- تألق ويليامز حارس جنوب إفريقيا في ركلات الترجيح مع تصديه لأربع ركلات جزاء.

- بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا يقدم أداءً مميزًا.

5. طموحات الفرق:

- جنوب إفريقيا تسعى للتأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصاءها للمغرب في دور الـ16.

- نيجيريا تحمل سجلًا غنيًا بالألقاب وتتطلع للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب للمرة الرابعة.

6. النقل التلفزيوني:

- يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sport والجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

7. معلق المباراة:

- محمد بركات من قنوات beIN Sport سيكون معلقًا على أحداث المباراة.

8. المراحل اللاحقة:

- الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية.