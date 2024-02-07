غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي (3-1) وديًا

أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي (3-1) ودياً

فاز غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" على نظيره "الاسماعيلى بقيادة "إيهاب جلال" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري المحترفين لزعيم الفلاحين ودوري نايل للإعصار البرتقالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف احرزه الوافد الجديد "كريم أشرف" وعزز زعيم الفلاحين من تقدمه بإحرازه هدفين أخرين عن طريق "شيكو محارب وأحمد مجدي"

كان غزل المحلة الذي ينافس بدوري المحترفين قد خاض معسكر بأحد فنادق الإسماعيلية استمر لمدة أسبوع استعدادًا لملاقاة طنطا في الجولة الأولى للدور الثاني "دوري النخبة" للصعود للدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء "الاثنين" المقبل، وخاض الفريق خلال معسكره مباراة ودية أمام المقاولون العرب انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.