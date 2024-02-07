تامر مصطفى يقود مودرن فيوتشر في مران الغد استعدادًا لعودة مباريات الدوري

يستعد مودرن فيوتشر لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.

يسعى تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

وسيتم الإعلان عن تولي تامر مصطفى القيادة الفنية لنادي مودرن فيوتشر خلال الساعات القادمة خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن.

ويأتي ذلك عقب توليه القيادة الفنية لنادي مودرن فيوتشر خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن والذي تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

يقود تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادي مودرن فيوتشر مران الغد استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية