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أحمد جودة - القاهرة - تشاهدون بدون تقطيع (0-0).. مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تشاهدون دون تقطيع (0-0).. مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا.. تستقبل القارة السمراء مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير إنطلاقة جديدة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، حيث يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في مواجهة شرسة من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب.

تشاهدون دون تقطيع (0-0).. مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

شاهد اليوم.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية

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موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

يستضيف ملعب الحسن واتارا الأولمبي مباراة المنتخبين في نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تقوم القناة القطرية ببث مباراة كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الكان عبر قناة beIN Sports Afcon 1.

تشكيل منتخب كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية

جاء تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع اليوم، لمواجهة نظيره الكونغولي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 كالتالي:

• في حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

• وفي خط الدفاع: سيرج أوربيه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

• وفي خط الوسط: جان سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا.

• وفي خط الهجوم: كريستيان كوامي - ماكس جراديل - نيكولاس بيبي.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار

فيما جاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع اليوم، لملاقاة المنتخب الإيفواري في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024، كالآتي:

• حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

• خط الدفاع: جيديون كالولو - أرثر ماسواكو - شانيل مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا.

• خط الوسط: صامويل موتسامي - شارليس بيكيل - ثيو بونجندا - ميشاك إيليا.

• خط الهجوم: سيدريك باكامبو - يوان ويسا.

معلق مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية

أسندت الشبكة القطرية مهمة التعليق على أحداث المباراة المرتقبة بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في نصف النهائي، إلى المعلق المصري، علي محمد علي.