نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفى يقود نادي مودرن فيوتشر في مران الغد استعدادًا لعودة مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقود تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادي مودرن فيوتشر مران الغد استعدادًا لعودة مباريات الدوري. ويأتي ذلك عقب توليه القيادة الفنية لنادي مودرن فيوتشر خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن والذي تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وسيتم الإعلان عن تولي تامر مصطفى القيادة الفنية لنادي مودرن فيوتشر خلال الساعات القادمة خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن. يسعى تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة يستعد مودرن فيوتشر لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.