نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، تقترب بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ34 من نهايتها، حيث ستُلعب مباراتي نصف النهائي في هذه البطولة المقامة في كوت دي فوار. ستشهد المباراة الأولى منافسة قوية بين منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب إفريقيا، فيما سيستضيف منتخب كوت ديفوار، منتخب الكونغو الديموقراطية في المباراة الثانية لنصف النهائي.

يطمح منتخب نيجيريا في العودة إلى منصات التتويج القارية بعد غياب طويل، وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا الذي تقدم بهدوء نحو هذا الدور. يميل التاريخ لصالح منتخب نيجيريا في مبارياتهم السابقة، حيث حققوا الفوز في 7 مباريات وتعادلوا في 5، بينما فاز منتخب جنوب إفريقيا في مباراتين فقط.

تأهل منتخب نيجيريا كوصيف في المجموعة الأولى بعد تحقيقهم انتصارين وتعادل، وتأهلوا بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا الاستوائية. وفي دور الـ16، فازوا على الكاميرون بنتيجة 2-0، وتجاوزوا أنغولا في دور الثمانية بفوزهم بهدف نظيف.

من جانبه، تأهل منتخب جنوب إفريقيا كوصيف في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد تعادل وخسارة وفوز. وفي دور الـ16، أقصوا منتخب المغرب بفوزهم 2-0، ثم تأهلوا على حساب الرأس الأخضر في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

يتطلع منتخب نيجيريا لإضافة لقب رابع لتاريخه بعد ألقابه السابقة في الأعوام 1980، 1994، و2013. بينما يحلم منتخب جنوب إفريقيا بالتتويج بلقبه الثاني بعد فوزه الوحيد في البطولة على أرضه في عام 1996.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وجنوب افريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية؟

تم الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024 من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت. ستكون جميع المباريات متاحة حصريًا على قنوات بي إن سبورت في الوطن العربي، من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا يلا شوت

بالنسبة لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس إفريقيا 2024، ستكون القنوات الناقلة هي باقة ماكس الأولى "beIN SPORTS HD 1 MAX". يمكنك مشاهدة المباراة على هذه القناة.

لمشاهدة قنوات بي إن سبورت، يمكنك ضبط استقبالك على الأقمار الصناعية سهيل سات ونايل سات، واستخدام الترددات التالية للوصول إلى البث:

تردد القنوات:

القناة القمر التردد الترميز التصحيح

beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3

beIN SPORTS MAX 3 نايل سات 11013 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11547 عامودي 27500 2/3

معلق مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا للمعلق محمد بركات.

ما موعد انطلاق مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية؟

سيقام اليوم الأربعاء، الموافق 7 فبراير/شباط، نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخب نيجيريا وجنوب إفريقيا على ملعب السلام. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

حكم مصري لإدارة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

تم اختيار الحكم المصري أمين عمر من قبل لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بين جنوب إفريقيا ونيجيريا، التي ستقام في كوت ديفوار. وسيقوم أمين عمر بقيادة اللقاء الهام وتطبيق قوانين اللعب.

بعد المباراة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا، سيتأهل الفريق الفائز لمواجهة الفائز من المباراة الثانية في نصف نهائي البطولة، والتي ستجمع بين الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار. ستقام المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2024 في الحادي عشر من فبراير الحالي على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، حيث سيتنافس الفريقين المتأهلين للفوز باللقب.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا.. مشوار المنتخبين

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بعد أن حصد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية المتصدرة.

في دور الـ16، تغلبت "النسور الخضر" على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0، ثم فازت على أنغولا في ربع النهائي بنتيجة 1-0، مما أهلها إلى المباراة قبل النهائي للبطولة.

بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا، تأهل "الأولاد" إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بعد تغلبهم على منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح (2-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي< وقد تألق حارس المرمى رونوين ويليامز بتصديه لأربع ركلات ترجيحية.

تأهل منتخب جنوب إفريقيا من دور المجموعات بعدما حصد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب المالي المتصدر.

فاز جنوب إفريقيا على المغرب في دور الـ16 بنتيجة 2-0، قبل أن يتغلب على الرأس الأخضر في ربع النهائي ويتأهل إلى مواجهة نيجيريا.

جنوب إفريقيا تسعى لمواصلة مشوارها في البطولة وتحقيق لقبها الثاني في تاريخها، بعد أن فازت باللقب على أرضها في عام 1996. من جهتها، تسعى نيجيريا للفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أن توجت باللقب في أعوام 1980 و1994 و2013.