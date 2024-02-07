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أحمد جودة - القاهرة - Ivory Coast vs DR Congo in semi final .. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن

جولة إفريقية بين كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية..Ivory Coast vs DR Congo in semi final.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن..تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار، حيث يواجه المنتخب الإيفواري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في قمة منتظرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2023.

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Ivory Coast vs DR Congo in semi final.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن

كوت ديفوار تنتظر "الفهود" في نصف نهائي أمم إفريقيا

وتبحث كوت ديفوار عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحها لبلوغ نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1974.

وتعد المباراة صراعًا بين جيلين مختلفين، حيث يعتمد منتخب كوت ديفوار على نجوم الخبرة مثل "سيرج أورييه" و"إريك بايلي" و"ويلفريد زاها"، بينما يعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على مواهب شابة مثل "يوان ويسا" و"ثيو بواليا" و"جوزيف أمبوكو".

وتُوّج منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة مرتين عامي 1992 و2015، بينما لم يُتوّج منتخب الكونغو الديمقراطية باللقب من قبل، لكنه وصل إلى المباراة النهائية مرتين عامي 1965 و1974.

وتُعَدّ المباراة بمثابة تحدٍ كبير لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لكتابة تاريخ جديد في البطولة القارية.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم إفريقيا



تقام مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024

و تُقام المباراة على ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار.

و تُعدّ هذه المباراة من أهم مباريات البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على التأهل إلى المباراة النهائية.

يتمتع منتخب كوت ديفوار بعاملي الأرض والجمهور، بينما يتمتع منتخب الكونغو الديمقراطية بعناصر شابة موهوبة.

و يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية، حيث يسعى كل منتخب للفوز والتأهل إلى النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم إفريقيا

تُنقل مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 على قنوات beIN Sports حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكن مشاهدة المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

Ivory Coast vs DR Congo in semi final.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن

جدول ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 1 12418 نايل سات beIN Sports HD 2 12416 نايل سات



تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية

المركز اللاعب حارس المرمى بدر سانغاري قلب الدفاع سيرج أورييه قلب الدفاع إريك بايلي قلب الدفاع سيمون ديلي ظهير أيمن كوامي كوليبالي ظهير أيسر إيفان تايو لاعب وسط إبراهيما سانغاري لاعب وسط فرانك كيسييه لاعب وسط جان سيري دي مهاجم ويلفريد زاها مهاجم سيباستيان هالر



