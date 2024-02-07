شاهد بالبث المباشر قطر اليوم QATAR (2-3).. مشاهدة قطر × إيران Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي كأس أسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر قطر اليوم QATAR .. مشاهدة قطر × إيران Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي كأس أسيا 2024

جولة آسيوية بين قطر وإيران اليوم Qatar vs iran..شاهد بالبث المباشر قطر اليوم QATAR.. مشاهدة قطر × إيران Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي كأس أسيا 2024..يُسدل الستار اليوم 7 فبراير 2024 على ملعب الثمامة في قطر على أحد فصول بطولة كأس آسيا 2023، بمباراة تاريخية تجمع بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني في نصف نهائي البطولة.

يخوض المنتخب القطري هذه المباراة باحثًا عن كتابة التاريخ من جديد، حيث يسعى إلى التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه باللقب عام 2019.

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و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة قطر والأردن في نصف نهائي كأس أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

بداية مباراة قطر في نصف النهائي..تشهد قطر اليوم لحظة تاريخية جديدة مع انطلاق صافرة مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 2023. تقام المباراة على ملعب الثمامة المونديالي، وسط أجواء حماسية استثنائية يملؤها الحماس والترقب من قبل الجماهير القطرية والعربية.

الشوط الأول

سيطر المنتخب الإيراني على مجريات اللعب منذ البداية، حيث شن هجمات مكثفة على مرمى المنتخب القطري. وأثمر هذا الضغط عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة، سجله سردار أزمون بضربة مزدوجة خلفية رائعة.

ولم يستسلم المنتخب القطري، و حاول العودة إلى المباراة من خلال هجمات مرتدة، لكن الدفاع الإيراني كان متماسكًا.

وفي الدقيقة 17، نجح المنتخب القطري في إدراك التعادل عبر جاسم عبد السلام، لتكون النتيجة الى الآن التعادل 1-1.

لم يهدأ اللعب في الشوط الأول، حيث واصل المنتخب القطري ضغطه على مرمى إيران بحثًا عن هدف الفوز.

وفي الدقيقة 43، نجح أكرم عفيف في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب قطر بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحي عبدالله.

الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني لم يمضِ الكثير من الوقت حتى عاد المنتخب الإيراني إلى المباراة من خلال تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 51 عبر علي رضا جهانبخش.

ازدادت حدة المباراة مع تبادل الفريقين الهجمات، لكن دون تغيير في النتيجة

وتعود قطر لتتالق وتحرز الهدف الثالث في شباك إيران عن طريق عبد المعز علي في للدقيقة 82.

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم QATAR.. مشاهدة قطر × إيران Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي كأس أسيا 2024

ملحمة كروية مرتقبة.. قطر تواجه إيران في نصف نهائي كأس آسيا

يُمثل هذا اللقاء صراعًا كرويًا مثيرًا، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة القارية.

يُعرف المنتخب القطري بلقبه "العنابي" ويُعدّ حامل اللقب الحالي لكأس آسيا بعد فوزه في نسخة 2019. يمتاز المنتخب القطري بأداءه القوي وروحه القتالية، ويعتمد على لاعبين موهوبين مثل أكرم عفيف والمعز علي.

أما المنتخب الإيراني، فيُعرف بـ "فارس آسيا" ويُعدّ أحد أقوى المنتخبات في القارة. حقق المنتخب الإيراني لقب كأس آسيا 3 مرات، وآخرها في عام 2007. يعتمد المنتخب الإيراني على لاعبين مميزين مثل سردار آزمون ومهدي طارمي.

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ستكون مباراة اليوم حاسمة ومثيرة، حيث يطمح كل منتخب إلى كتابة التاريخ والتأهل إلى نهائي كأس آسيا.

موعد مباراة قطر اليوم في كأس آسيا

تُقام مباراة قطر وإيران اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.



وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات التي يخوضها المنتخب القطري في مسيرته نحو الاحتفاظ بلقب كأس آسيا،حيث تُعدّ إيران من أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية، حيث فازت باللقب 3 مرات من قبل.

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم QATAR.. مشاهدة قطر × إيران Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي كأس أسيا 2024

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القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

تُعدّ شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خصصت بي إن سبورتس قنوات beIN Asian Cup لنقل مباريات البطولة، بما في ذلك مباراة قطر وإيران.

يمكن مشاهدة المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD

beIN Sports 2 HD

beIN Sports 3 HD

beIN Sports Connect

كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت على موقع بي إن سبورتس.

جدول ترددات قنوات beIN Sports

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports 1 HD 11919 أفقي 27500 beIN Sports 2 HD 11938 أفقي 27500 beIN Sports 3 HD 11957 أفقي 27500

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التشكيل المتوقع لمنتخب قطر ضد إيران