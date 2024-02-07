نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب قطر لنهائي البطولة الآسيوية بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب إيران في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الثمامة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة قطر وإيران وكانت هناك قوة كبيرة من العنابي حتى سجل سردار الهدف الأول لإيران في الدقيقة 4 واحرز جاسم التعادل في الدقيقة 16 بتمريرة لزميله أكرم عفيف وسجل أكرم الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 44 وانتهى الشوط 2/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة قطر وإيران وتعددت محاولات إيران لتسجيل التعادل ثم احتسب الحكم ضربة جزاء وسددها علي رضا في الدقيقة 51 وعاد المعز علي بالهدف الثالث في الدقيقة 81 وانتهت المباراة 3/2.

