نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة قطر وإيران في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب قطر لنهائي البطولة الآسيوية بعد فوزه الكبير على نظيره منتخب إيران في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الثمامة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا.

أهداف مباراة قطر وإيران

وسجل سردار الهدف الأول لإيران في الدقيقة 4 واحرز جاسم التعادل في الدقيقة 16 بتمريرة لزميله أكرم عفيف وسجل أكرم الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 44 وانتهى الشوط الأول 2/1.

ثم احتسب الحكم ضربة جزاء لإيران وسددها علي رضا في الدقيقة 51 وعاد المعز علي بالهدف الثالث في الدقيقة 81 وانتهت المباراة 3/2.

