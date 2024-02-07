نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي عربي.. منتخب قطر يهزم إيران بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس آسيا لملاقاة الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة قطر وإيران في كأس آسيا

سجل سردار أزمون أول أهداف اللقاء لصالح إيران في الدقيقة 4، بعد تسديدة رائعة بضربة مزدوجة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل جاسم جابر لصالح قطر في الدقيقة 16، بعد تمريرة من أكرم عفيف إلى زميله جاسم الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع ومرت من فوق الحارس علي رضا وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد أكرم عفيف أن يسجل الهدف الثاني لصالح قطر في الدقيقة 32، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس علي رضا ليتابعها عفيف بتسديدة أخرى، ولكنها مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الثاني لصالح قطر في الدقيقة 44، بعد تمريرة من أحمد فتحي عبد الله إلى عفيف الذي استقبلها بقدمه اليسرى وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن علي رضا جهانبخش من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح إيران في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء، نفذها جهانبخش بتسديدة قوية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح المعز علي في تسجيل الهدف الثالث لصالح العنابي في الدقيقة 82، بعد تسديدة من عبد العزيز حاتم من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المعز الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتحصل شجاع خليل زادة لاعب إيران على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد التدخل العنيف على أكرم عفيف.

ومنع القائم الأيمن للحارس مشعل برشم الهدف الثالث لصالح قطر في الدقيقة 12+90، بعد تسديدة من علي رضا جهانبخش من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وخرجت إلى خارج الملعب.