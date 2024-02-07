نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر يقدم التهنئة لحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أمس تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.

