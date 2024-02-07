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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا، ويلتقي المنتخبان يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري على استاد "لوسيل".

وتأهل العنابي إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تأهل النشامي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة قطر والأردن يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب الأردن مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قنوات الكأس وSSC السعودية وأبوظبي الرياضية.