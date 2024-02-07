الشوط الأول.. التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا ونيجيريا بنصف نهائي أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا، بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء الذي يجمعها على أرضية ملعب ستاد السلام في مدينة بواكي، اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

أحداث الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة بهجمة لصالح منتخب نيجيريا بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ويليامز حارس جنوب إفريقيا بالدقيقة الخامسة عشر من اللقاء.

وفي الدقيقة السادسة عشر من اللقاء فرصة هدف محقق لصالح منتخب جنوب إفريقيا عن طريق بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، الذي راوغ الكرة ومررها إلى سيتول ليسددها من خارج منطقة الجزاء لتصل سهلة في يد حارس نيجيريا.

وشهدت الدقيقة السابعة والعشرين مطالبة لاعبو جنوب إفريقيا بركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بيد لاعب نيجيريا، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب بعد العودة إلى الفار.

وكاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو أن يسجل هدفا محققا بعد أن سدد كرة أرضية وصلت سهلة إلى حارس نيجيريا، وذلك بالدقيقة 28 من اللقاء.

ودخل منتخب جنوب إفريقيا لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: هلومفو كيكانا- سياندا كسولو- موتوبي مفالا- أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا- سفيفيلو سيتول- ثيمبا زواني.

خط الهجوم: خوليسو موداو- بيرسي تاو- إيفيدنس ماكجوبا.

فيما دخل منتخب نيجيريا اللقاء بالتشكيل الآتي

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: وليام إيكونج- سيمي اجاي- كالفن باسي- أولا أينا.

خط الوسط: فرانك أونيكا- برايت أوساي صموئيل- أليكس أيوبي.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان- موسيس سيمون- فيكتور أوسيمين.