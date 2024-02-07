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أحمد جودة - القاهرة - شاهد هالحين دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي اليوم

جولة سعودية قوية بين فريقي Al-Itttihad Vs Al-Ta'i اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي، شاهد هالحين دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي اليوم، في لقاء مثير ضمن دوري السعودي، يتقدم فريق الاتحاد لكرة القدم بجدة لمواجهة نظيره الطائي. تعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحسين مركزهما في الترتيب العام. بفضل تشكيلتهم المميزة والطموحات الرياضية، يعد هذا اللقاء واحدًا من اللحظات المهمة في الموسم، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار وجني النقاط الثلاث. ترقبوا لمشاهدة فعاليات هذه المباراة المثيرة وتأثيرها على مسار الفرق في المنافسة الرياضية.

شاهد هالحين دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي اليوم

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مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي نظيره الطائي مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز دوري روشن السعودي 2023-2024.

يحتضن ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضي في المملكة العربية السعودية المباراة بين الاتحاد والطائي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر المؤجلة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

يذكر أن كان من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي بشهر ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها نظرًا لسوء الأوضاع الجوية، وعدم تمكن اتحاد جدة من الوصول إلى المطار.

يدخل فريق الاتحاد المنضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي المباراة، بروح معنوية عالية عقب تحقيق الفوز ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين بنتيجة رباعية نظيفة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى القمة على ترتيب الدوري.

تاريخ مواجهات الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

واجه إتحاد جدة السعودي نظيره الطائي في 6 مواجهات من قبل، حقق الإتحاد الفوز في 5 لقاءات، فيما حقق الطائي الفوز في لقاء وحيد، ولم يحسم التعادل أي لقاء.

حكم مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي، للحكم الروسي سيرجي كاراسيف، ويعاونه كل من ماكسيم جافريلين، وإجور ديميشكو، والحكم الرابع السعودي عبدالصمد بكري، بينما يجلس على تقنية الفيديو، الحكم الروسي سيرجي إيفانوف، ويعاونه السعودي محمد العبكري.

شاهد هالحين دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي اليوم

متى موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي؟

تقام اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي اليوم، عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، بالتحديد قناة SSC HD 5.

تردد SSC 5 HD على عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500.

تشكيل مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

تشكيل الاتحاد:-

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، أحمد حجازي، تركي الجعدي

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، فابينيو، تركي الجعدي.

خط الهجوم: صالح العمري، عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو.

تشكيل الطائي:-

حراسة المرمى: فيكتور براجا

خط الدفاع: حسين قاسم – إنزو روكو – روبرت باور – إبراهيم النخلي.

خط الوسط: طارق عبدالله – ألفا سيميدو – برنارد منساه

خط الهجوم: راكان الشملان – عبدالفتاح عسيري – فيرجل مسيدان.

ترتيب الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ويحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.