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أحمد جودة - القاهرة - رابط مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار × الكونغو الديموقراطية بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا

جولة إفريقية بين Ivory Coast vs DR Congo.. رابط مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار × الكونغو الديموقراطية بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا..تُقام اليوم الأربعاء على ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار مباراة من العيار الثقيل، حيث يواجه المنتخب الإيفواري نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في قمة منتظرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2023.

وتستعد بوابة دوت الخليج الإلكترونية لنقل المباراة لحظة بلحظة عبر موقعها الإلكتروني، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعون، من أخبار وتحليلات وتشكيلات الفريقين، بالإضافة إلى تغطية شاملة لأحداث المباراة.

Ivory Coast vs DR Congo in semi final.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن اضغط هنا

رابط مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار × الكونغو الديموقراطية بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا

كوت ديفوار تنتظر "الفهود" في نصف نهائي أمم إفريقيا

وتبحث كوت ديفوار عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحها لبلوغ نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1974.

وتعد المباراة صراعًا بين جيلين مختلفين، حيث يعتمد منتخب كوت ديفوار على نجوم الخبرة مثل "سيرج أورييه" و"إريك بايلي" و"ويلفريد زاها"، بينما يعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على مواهب شابة مثل "يوان ويسا" و"ثيو بواليا" و"جوزيف أمبوكو".

وتُوّج منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة مرتين عامي 1992 و2015، بينما لم يُتوّج منتخب الكونغو الديمقراطية باللقب من قبل، لكنه وصل إلى المباراة النهائية مرتين عامي 1965 و1974.

وتُعَدّ المباراة بمثابة تحدٍ كبير لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لكتابة تاريخ جديد في البطولة القارية.

Ivory Coast vs DR Congo in semi final.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن اضغط هنا

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم إفريقيا



تقام مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024

و تُقام المباراة على ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار.

و تُعدّ هذه المباراة من أهم مباريات البطولة، حيث يتنافس المنتخبان على التأهل إلى المباراة النهائية.

يتمتع منتخب كوت ديفوار بعاملي الأرض والجمهور، بينما يتمتع منتخب الكونغو الديمقراطية بعناصر شابة موهوبة.

و يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية، حيث يسعى كل منتخب للفوز والتأهل إلى النهائي.

تاريخ مواجهات كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية



تواجهت كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية 15 مرة في التاريخ، 6 منها في بطولة كأس الأمم الأفريقية. حققت كوت ديفوار 6 انتصارات، وتعادلت 4 مرات، وخسرت 5 مرات.

أبرز المباريات:

كأس الأمم الأفريقية 1965: فازت كوت ديفوار 3-0.

كأس الأمم الأفريقية 1974: تعادلت 2-2.

كأس الأمم الأفريقية 1984: فازت كوت ديفوار 2-1.

كأس الأمم الأفريقية 2015: فازت كوت ديفوار 3-1.

كأس الأمم الأفريقية 2023: فازت كوت ديفوار 1-0.

Ivory Coast vs DR Congo in semi final.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا | يلا شوت الآن اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم إفريقيا

تُنقل مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 على قنوات beIN Sports حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكن مشاهدة المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

رابط مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة كوت ديفوار × الكونغو الديموقراطية بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا

جدول ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 1 12418 نايل سات beIN Sports HD 2 12416 نايل سات



تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية