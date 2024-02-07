قطر تواجه الأردن في نهائي كأس آسيا

قطر تواجه الأردن في نهائي كأس آسيابلغ المنتخب القطري المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الإيراني 3 - 2 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء.

تقدم المنتخب الإيراني بهدف سردار أزمون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعدل "العنابي" النتيجة بهدف جاسم عبدالسلام في الدقيقة 17، ويعزز أكرم عفيف النتيجة بالدقيقة 43، وفي الشوط الثاني سجل علي رضا جهانبخش التعادل من جزائية في الدقيقة 51، ليحسم المعز علي اللقاء عند الدقيقة 82.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

وكان العنابي توج بالبطولة النسخة الماضية بعد تجاوزه الإمارات في نصف النهائي برباعية نظيفة قبل عبور اليابان في النهائي 3 - 1.