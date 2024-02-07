انت الأن تتابع خبر هل تنتقل روسيا إلى الاتحاد الآسيوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الأمين العام للاتحاد الروسي بكرة القدم مكسيم ميتروفانوف عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول انتقال روسيا المحتمل إلى الاتحاد الآسيوي.



وفي تصريحات نقلها موقع "سبورت اكسبريس" قال ميتروفانوف إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يريد السماح لروسيا بالانتقال إلى آسيا.



وصرح:"قالوا لنا: لسنا مستعدين للسماح لكم بالرحيل".



وتابع:"وبعد مرور بعض الوقت، أعلنوا بشكل لا لبس فيه (خسارة روسيا هي ما لا نريده).



وأشار ميتروفانوف إلى الموقف الإيجابي لرئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين، الذي لايرغب شخصيا أن تنتقل روسيا.



ووصف ميتروفانوف مسألة عودة روسيا إلى الساحة الدولية بأنها مشكلة سياسية بحتة.



وقال الأمين العام للاتحاد الروسي إن اتحادات كرة القدم خلال المفاوضات لا تعارض ظهور روسيا في البطولات الدولية، لكن بعد التشاور مع الحكومات يتغير موقفها.



في 28 فبراير 2022، أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في البطولات الدولية والمسابقات الأوروبية، وخسر المنتخب الروسي فرصة المناقسة من أجل الوصول إلى نهائيات بطولة العالم وأوروبا.