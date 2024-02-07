انت الأن تتابع خبر أمير سعودي يهنئ منتخب الأردن بطريقة مميزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على تهنئة منتخب الأردن، بعد بلوغه نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر للمرة الأولى في تاريخه.



وحجز منتخب الأردن مقعده في نهائي البطولة القارية بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي الثلاثاء.



ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة للجماهير السعودية والأردنية وهي تحتفل معا بتأهل "النشامى"، وعلق قائلا: "ألف مبروك للنشامى.. أداء عظيم وقتالية وروح وتأهل مستحق بجدارة لنهائي كأس آسيا.. مليون مبروك لأهلنا في الأردن".