نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك لتأخر مستحقاته بعد الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتح حازم إمام ظهير أيمن الزمالك السابق النار، على مسؤولي القلعة البيضاء بسبب تأخر سداد مستحقاته، مؤكدًا على أنه تم تجاهل طلبه من قبل مجلس إدارة النادي السابق.



ونشر حازم إمام نجم الزمالك السابق قصة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا عايز أعرف حاجة هو ده التكريم اللي المفروض الواحد يشوفه بعد العمر اللي عشته جوه النادي أكثر من 28سنة، داخل نادي الزمالك".

وتابع: "وفي الأخر اقعد أدور على مستحقاتي سنة وأكثر، وأخد كلمة من ده، ووعد من ده ولا علشان عارفين أخري، وأن أنا مش هعمل زي بقية الناس فالموضوع عادي بالنسبالكم".

وجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.