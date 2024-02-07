نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يدعو حسام حسن لحضور حفل الأساطير بنهائي كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية لما قدمه في مسيرته الكروية.

ويقام نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 11 من شهر فبراير من الشهر الجاري بدولة كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من دول الستة عشر بعد الخروج على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب.