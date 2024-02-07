نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد جدة يستقر على رحيل محترف جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي على إنهاء تجربة واحد من أبرز لاعبيه المحترفين خلال الفترة القادمة.

اتحاد جدة ينهي تجربة كورنادو

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن البرازيلي ايجور كورونادو يعيش في الوقت الحالي حالة من التوتر داخل قلعة العميد بسبب غموض مستقبله.

ونقلت شبكة Ge Globo البرازيلية أن لاعب الوسط توصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء عقده بالتراضي وسيتم تأكيد رحيله عن النادي خلال الساعات القادمة.

وسبق وان اجتمع اللاعب بالإدارة يوم الاثنين الماضي لكنه لم يسفر عن اي اتفاقات وتراجع الطرفان عن تجديد العقد الذي كان من المُفترض أن ينتهي بنهاية 2025.

ويسعى نادي كورينثيانز البرازيلي لضم كورونادو ولكن دون أي تكلفة ما يعني أن إدارة اتحاد جدة ستقوم بفسخ عقده للرحيل في صفقة انتقال حر.

يذكر أن كورونادو سبق وأن انضم لصفوف نادي الاتحاد خلال صيف العام 2021 في صفقة تخطت حاجز الـ10 ملايين يورو قادمًا من صفوف نادي الشارقة الاماراتي.