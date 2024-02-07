اجتماع تنسيقي بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وجهاز المنتخب استعدادا للدورة الودية بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، في اجتماع تنسيقي استعدادًا للدورة الودية في دولة الإمارات.



وكان الاجتماع في حضور اللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والكابتن وليد بدر مدير إداري المنتخب، وذلك من أجل التنسيق لمعسكر المنتخب الذي من المقرر لها في شهر مارس المقبل خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٦ من نفس الشهر، ويشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

كما أن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن التعاقد مع حسام حسن ليتولى مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، كما قرر الاتحاد تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وأعلن الاتحاد عن فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان مقرر امتداده حتى صيف 2026، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار.