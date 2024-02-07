نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرده أمام الأفيس.. برشلونة يرفض الاستسلام في عقوبة فيتور روكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الاستئناف للمرة الثانية وذلك على العقوبة الموقعة بحق مهاجمه الدولي البرازيلي فيتور روكي.

برشلونة يرفض الاستسلام في عقوبة فيتور روكي

وسبق وأن دخل روكي بديلًا خلال مواجهة الافيس يوم السبت الماضي وتمكن من تسجيل الهدف الثالث قبل أن يتحصل على بطاقتين صفراوين ويخرج مطرودًا من المباراة.

وقامت إدارة برشلونة باللجوء إلى اللجنة التأديبية لتقديم الاستئناف على ذلك القرار خاصًة أنهم يرون بأن البطاقة الصفراء الثانية كانت قاسية.

لكن اللجنة التأديبية وافقت على الاحتفاظ بالانذار الثاني الذي تلقاه اللاعب في الدقيقة الثانية والسبعين وهو ما يعني غيابه عن المباراة القادمة.

وعلى إثر ذلك القرار قالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إدارة برشلونة قامت بالاستئناف للمرة الثانية على عقوبة الايقاف الخاصة بروكي وسيتم الاعلان عن القرار النهائي يوم الجمعة القادمة.