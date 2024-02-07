نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه لمباراة نادي أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أستون فيلا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو غوستو، اكسيل ديساسي، تشيلويل، بادياشيل

خط الوسط: كايسيد، إنزو فيرنانديز، جالاجير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بالمر، جاكسون.

موعد مباراة تشيلسي أمام أستون فيلا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي جمعت الفريقين العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق أستون فيلا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.