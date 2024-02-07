نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عمر يفسد فرحة أوسيمين وتقنية الـVAR تبتسم لرفقاء بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهة نيجيريا وجنوب افريقيا واحدة من الأحداث المثيرة للجدل حيث تم الغاء هدف واحتسب على اثره ركلة جزاء للفريق المنافس.

تقنية الـVAR تفسد فرحة اوسيمين

وشهدت الدقيقة الخامسة والثمانين تسجيل اللاعب فيكتور اوسيمين هدفًا ثانيًا للمنتخب النيجيري في شباك البافانا بافانا.

واعتقد الجميع وقتها أن رجال بيسيرو قد ضمنوا مكانهم في المباراة النهائية لكن تقنية الفيديو المساعد كان لها رأي آخر.

حيث تم إستدعاء الحكم الدولي المصري امين عمر الذي راجع اللقطة وتبين إنه ا كانت في البداية خطأ لصالح بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء.

وعلى الفور تم الغاء الهدف واحتسبت ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب افريقيا سجل على اثرها تيبوهو موكوينا هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثمانين.

يُذكر أن المنتخب النيجيري تقدم في النتيجة عن طريق ويليام ايكونج في الدقيقة التاسعة والستين من علامة الجزاء ايضًا.