نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي تحكيمي مصري ضمن معسكر كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيار ثنائي التحكيم المصري ضمن القائمة الأولية المشاركة في المونديال القادم.

ويقام مونديال العالم 2026 في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اختيار الثنائي أمين عمر ومحمد معروف من أجل المشاركة في معسكر حكام المونديال والذي تستقبله الأراضي القطرية بداية من 25 فبراير حتى 29 من الشهر ذاته.

مستوى مميز للثنائي

محمد معروف ظهر في مونديال العالم تحت 17 عام برفقة عمرو الشناوي، ليضمن معروف التواجد هذه المرة في مونديال الكبار.

بينما ظهر أمين عمر بمستوى مميز في المحافل الدولية، ليختتم مستواه المميز بالمشاركة في أمم افريقيا والتي تتواصل فعاليتها في كوت ديفوار.

قائمة الحكام المشاركين في المعسكر

بلغ عدد الحكام المشاركين 13 حكما وبجانب الثنائي المصري تواجد كلا من: الجزائري مصطفى غربال والكونغولي جون جاك أندالا والليبي معتز الشلماني والسوداني محمود اسماعيل والسنغالي عيسى سي والغابوني اتشو بيير والجنوب أفريقي توم أبونجيل والصومالي عمر أرتان والتشادي الحاج محمد ألو والموريتاني دحان بيده.