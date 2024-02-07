ما مركز مبابي الجديد مع ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت معظم التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، حسم ريال مدريد صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

ووفقًا للتقارير الفرنسية والإسبانية والعالمية، فأن مبابي سيكون لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

مركز مبابي الجديد مع ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مركز مبابي الجديد مع الفريق الملكي، خاصة وأن اللاعب الفرنسي ينشط في نفس المركز الذي يلعب فيه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم المرينجي.

وأوضح موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، بأن أنشيلوتي سيعتمد على مبابي في مركز المهاجم الصريح، على أن يكون فينيسيوس في مركز الأساسي كجناح أيسر، لعدم حدوث أن تداخل في مراكز كلاهما.

وأشار الموقع أمن أنشيلوتي، سيكون لديه مرونة في تغيير مركز مبابي من مركز رأس الحربة إلى التحرك يمينًا ويسارًا في بعض المباريات.