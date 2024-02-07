نيجيريا تهزم جنوب إفريقيا بركلات الترجيح وتتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز أمام جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، على أرضية ملعب ستاد السلام في مدينة بواكي، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة السالف ذكرها.

أحداث مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

بدأت أحداث المباراة بهجمة لصالح منتخب نيجيريا بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ويليامز حارس جنوب إفريقيا بالدقيقة الخامسة عشر من اللقاء.

وفي الدقيقة السادسة عشر من اللقاء فرصة هدف محقق لصالح منتخب جنوب إفريقيا عن طريق بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، الذي راوغ الكرة ومررها إلى سيتول ليسددها من خارج منطقة الجزاء لتصل سهلة في يد حارس نيجيريا.

وشهدت الدقيقة السابعة والعشرين مطالبة لاعبو جنوب إفريقيا بركلة جزاء بعد أن اصطدمت الكرة بيد لاعب نيجيريا، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب بعد العودة إلى الفار.

وكاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو أن يسجل هدفا محققا بعد أن سدد كرة أرضية وصلت سهلة إلى حارس نيجيريا، وذلك بالدقيقة 28 من اللقاء.

وسجل اللاعب وليام تورست إيكونج الهدف الأول لصالح منتخب بلاده نيجيريا بالدقيقة 65 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أوسيمين بعد تدخل من مدافع جنوب إفريقيا، سجلها وليام مرت من أسفل يسار الحارس ويليامز إلى داخل الشباك.

واضاف المهاجم أوسيمين الهدف الثاني لصالح نيجيريا بالدقيقة 85 من عمر اللقاء، لكن الحكم عاد إلى تقنية الفار والغي الهدف بعد خطأ مدافع المنتخب النيجيري، ليحتسب ركلة جزاء لصالح جنوب إفريقيا بالدقائق الأخيرة من أحداث المواجهة النارية.

وأحرز تيبوهو ميكوينا هدف التعادل لصالح منتخب جنوب إفريقيا، بالدقيقة 1+90 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أمين عمر لصالح بيرسي تاو، ليسجلها ميكوينا بنجاح.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء أمام لاعب جنوب إفريقيا كيكانا بعد إعاقته لأحد لاعبي نيجيريا بالدقيقة 115 من اللقاء.

وانتهت أحداث الشوط الإضافي الأول والثاني من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجئ المنتخبان إلى ركلات الترجيح وانتصر منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم بنتيجة هدفين مقابل هدف.