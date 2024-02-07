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أحمد جودة - القاهرة - المريخ يصطدم بمنتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية يواجه تيم إف سي بالقسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الثالثة عشر لمجموعتي القاهره والقناه بدوري القسم الثاني ب ، بإقامة 8 مباريات.

المجموعة الثالثة

1- المريخ مع منتخب السويس

على ملعب نادي المريخ ولقاء قمة المجموعة بين فريق المريخ متصدر المجموعة بقيادة محمد ياسين برصيد 22 نقطة مع فريق

منتخب السويس صاحب المركز الثالث بقيادة سعد فاروق برصيد 19 نقطة.



وحقق منتخب السويس الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



2- الشمس مع نجمة سيناء



على ملعب نادي الشمس يلتقي فريق الشمس الخامس بقيادة طة شحاتة برصيد 14 نقطة مع فريق نجمة سيناء التاسع بقيادة محمد قاعود برصيد 8 نقاط.



وحقق فريق نجمة سيناء الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- جنوب سيناء مع النصر



على ملعب نادي السويس للبترول يحل فريق النصر الرابع بقيادة اشرف توفيق برصيد

18 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق جنوب سيناء السابع بقيادة باسم الفار برصيد 12 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4- شباب العريش مع مستقبل سبورت



يشهد ملعب شباب المساعيد لقاء صعب بين فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقياده عبد الله رستم دون نقاط مع فريق مستقبل سبورت السادس بقيادة محمد حسن برصيد 14 نقطة.



وحقق فريق المستقبل الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



المجموعة الرابعة



1- كهرباء الإسماعيلية مع تيم إف سي



على ملعب نادي الكهرباء ولقاء قمة بين فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 21 نقطة مع فريق تيم إف سي صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر السيد برصيد 19 نقطة.



وحقق فريق كهرباء الإسماعيلية الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



2- اتحاد الشرطة مع بور فؤاد



على ملعب نادي الشرطة بالدراسة يلعب فريق اتحاد الشرطة الخامس بقيادة محمد عبيدو برصيد 12 نقطة مع فريق بور فؤاد الرابع بقيادة جمعه مشهور برصيد 19 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- الانتاج الحربي مع الو ايجيبت



يستضيف ستاد السلام لقاء بين فريق الانتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة مصطفى عبده برصيد 19 نقطة مع فريق الو ايجيبت الثامن بقيادة حمد صالح برصيد 8 نقاط.



وحقق الانتاج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- ايسترن كومباني مع بورتو السويس



على ملعب كلية الزراعة يستقبل فريق ايسترن كومباني صاحب المركز السابع بقيادة طارق يحي برصيد 10 نقاط فريق بورتو السويس متذيل المجموعة بقياده محمد صلاح دردير برصيد

7 نقاط.



وحقق ايسترن الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.