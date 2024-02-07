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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز أمام جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة هدفين مقابل هدف، عقب إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، على أرضية ملعب ستاد السلام في مدينة بواكي، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة السالف ذكرها.



نتيجة وملخص أهداف مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية



سجل اللاعب وليام تورست إيكونج الهدف الأول لصالح منتخب بلاده نيجيريا بالدقيقة 65 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أوسيمين بعد تدخل من مدافع جنوب إفريقيا، سجلها وليام مرت من أسفل يسار الحارس ويليامز إلى داخل الشباك.

واضاف المهاجم أوسيمين الهدف الثاني لصالح نيجيريا بالدقيقة 85 من عمر اللقاء، لكن الحكم عاد إلى تقنية الفار والغي الهدف بعد خطأ مدافع المنتخب النيجيري، ليحتسب ركلة جزاء لصالح جنوب إفريقيا بالدقائق الأخيرة من أحداث المواجهة النارية.

وأحرز تيبوهو ميكوينا هدف التعادل لصالح منتخب جنوب إفريقيا، بالدقيقة 1+90 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أمين عمر لصالح بيرسي تاو، ليسجلها ميكوينا بنجاح.

وانتهت أحداث الشوط الإضافي الأول والثاني من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجئ المنتخبان إلى ركلات الترجيح وانتصر منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم بنتيجة هدفين مقابل هدف.