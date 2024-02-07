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أحمد جودة - القاهرة - ساحل العاج ضد الكونغو دون تقطيع (0-0) .. مشاهدة مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية بث مباشر في كأس أمم إفريقيا

انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا، منافسة إفريقية قوية ونارية بين منتخبي Congo Vs lvory Coast اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ساحل العاج والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا، ساحل العاج ضد الكونغو دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية بث مباشر “جارية الآن” في كأس أمم إفريقيا، في لقاء مثير يوم الأربعاء، يتقدم منتخب كوت ديفوار لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. تعد هذه المباراة فرصة لمنتخب كوت ديفوار للتألق والعبور إلى المباراة النهائية، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مواصلة المفاجأت وتحقيق حلم الفوز باللقب القاري.

يتألق نجوم كوت ديفوار، بقيادة لاعبين مثل فرانك كيسي وكريستيان كوامي، في محاولة لتحقيق اللقب الذي غاب عنهم منذ 2015. في المقابل، يعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على طموحه وأداء لاعبيه المميزين للتغلب على الأفيال والتأهل للنهائي.

ساحل العاج ضد الكونغو دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية بث مباشر في كأس أمم إفريقيا

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مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

يلاقي منتخب كوت ديفوار مواجهة مرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام مباراة منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب إبيمبي الأولمبي، في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار.

كان تأهل منتخب كوت ديفوار من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا بصعوبة كبيرة كأحد أفضل ثوالث في المسابقة، تمكن من تخطى عقبة منتخب السنغال بطل النسخة الماضية في دور الـ 16 بركلات الترجيح، واستطاع أن يتغلب على منتخب مالي في مباراة مثيرة بالوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية، وبهدف إحراز اللقب الغائب منذ آخر تتويج له في 2015 مستغلًا عاملي الأرض والجمهور في ظل إقامة البطولة على أرضية، حيث توج باللقب مرتين.

ويعد منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة البطولة حتى الآن، بعدما تأهل كثاني للمجموعة السادسة، واستطاع أن يفوز على منتخب مصر صاحب الاكثر تتويج بلقب كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بركلات الترجيح.

واستطاع أن يتغلب في دور الـ 8 على غينيا بثلاثية مقابل هدف، ويبحث منتخب الكونغو عن تحقيق اللقب القاري الثالث، خلال نهائيات كوت ديفوار 2023 في الفترة الحالية.

من المقرر أن يواجه الفائز من مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، نظيره الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في المباراة النهائية.

متى موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

تقام مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، 12 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 9 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب كوت ديفوار:-

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي - ماكس جراديل - نيكولاس بيبي.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية:-

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: جيديون كالولو - أرثر ماسواكو - شانيل مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا.

خط الوسط: صامويل موتسامي - شارليس بيكيل - ثيو بونجندا - ميشاك إيليا.

خط الهجوم: سيدريك باكامبو - يوان ويسا.

حكم مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة إدارة مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية للحكم الليبي معتز الشلماني ويعاونه كلا من التونسي خليل حساني والجيبوتي ليبان عبد الرازق، والموريتاني عبد العزيز بوه حكم رابع، يتواجد على تقنية الفيديو الموريتانية ماريا ريفيت، ويرافقها المصري محمود عاشور مساعد حكم الفيديو.

تاريخ مواجهات كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

إلتقى منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية من قبل في11 مباراة، تتفوق الأفيال الإيفوارية بعد تحقيق الفوز في 5 مواجهات، فيما فاز منتخب الكونغو في 3 مباريات، وحسم التعادل في 3 آخرين.

بينما إلتقى المنتخبين في كأس أمم إفريقيا، في 5 مواجهات سابقة، حقق منتخب كوت ديفوار الفوز في مواجهتين، وحسم التعادل مثلهما، فيما حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوز وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تنتقل أحداث مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر بي إن سبورتس الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات، بالتحديد قناة "beIN AFCON 1" إضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.

معلق مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

واسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، مهمة التعليق على مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية للمعلق المصري علي محمد علي.