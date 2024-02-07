نيجيريا تتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

نيجيريا تتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقياحجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار بفوزه على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء.

وتقدمت نيجيريا من خلال وليام تروست إيكونج في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وأدرك تيبوهو موكيانا هدف التعادل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 90 ليحتكم المنتخبان الشوطين إضافيين.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غرانت كيكانا بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتنتظر نيجيريا في النهائي المقرر الأحد المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء بين كوت ديفوار المضيفة والكونغو الديمقراطية.