نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة حجازي.. الاتحاد يضرب الطائي بثلاثية نظيفة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تحقيق الفوز أمام نظيره الطائي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير عبد العزيز بن مساعد"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد بعد هذا الفوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق الطائي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة اثنتي عشرة مباراة.

أحداث مباراة الاتحاد ضد الطائي في الدوري السعودي

سجل عبد الرازق حمد الله أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من فواز الصقور من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها حمد الله بتسديدة رائعة بضربة مزدوجة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني لصالح العميد في الدقيقة 44، بعد عرضية من مد الله العليان من جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها الغامدي بتسديدة مباشرة، مرت من تحت يدي الحارس وسكنت الشباك.

وعزز رومارينيو دا سيلفا التقدم بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 87، بعد تمريرة من نجولو كانتي إلى زميله رومارينيو الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.