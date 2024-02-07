نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في كأس موسم الرياض 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل العالمي الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي الهلال، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن الدور النهائي من كأس موسم الرياض 2024.

موعد مباراة الهلال ضد النصر



يواجه الهلال نظيره الهلال، مساء، غدًا، الخميس الموافق 8 فبراير 2024 على ملعب "المملكة أرينا"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس موسم الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: نواف بوشل – إيمريك لابورت – عبدالإله العمري – أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبيري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

خط الهجوم: تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

وتنقل مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والنصر على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نقلها عبر قناة إم بي سي السعودية.