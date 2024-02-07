نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف رأي صلاح في تعيين حسام حسن ورئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول غرامة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الأربعاء الموافق 07-02-2024.

شوبير يكشف رأي صلاح في تعيين حسام حسن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام، التعاقد مع حسام حسن، كمديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته مؤخرا بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعليق مثير من مهاب ياسر بعد الانتقال للزمالك

أكد مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك، أنه تلقي عدة عروض محلية قبل ارتداء الفانلة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولكنه فضل الانضمام لنادي بججم الزمالك.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا

ميدو يكشف تفاصيل مساعدات رموز الزمالك للنادي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن هناك من ضحى من أجل دعم ومساندة النادي في الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه شعر بالفخر، خلال تواجده في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة في غرامة كهربا وسر مكالمة الأهلي

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن خطوات جديدة تتخذها إدارة النادي الأبيض بشأن الغرامة التي فرضت على لاعب الأهلي، محمود كهربا، لصالح الزمالك.