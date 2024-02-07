نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الدوسري.. تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في كأس موسم الرياض 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل الزعيم الذي سيدخل مواجهة القمة أمام النصر، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن الدور النهائي من بطولة كأس موسم الرياض 2024.

موعد مباراة النصر ضد الهلال



يلتقى النصر مع شقيقه الهلال، مساء، غدًا، الخميس الموافق 8 فبراير 2024 على ملعب "المملكة أرينا"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس موسم الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش – روبين نيفيز – مالكوم

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو



وتنقل مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والنصر على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نقلها عبر قناة إم بي سي السعودية.