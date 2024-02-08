شاهد هدف سباستيان هالير في مرمي الكونغو في نصف نهائي أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - سجل سباستيان هالير هدفًا رائعًا ليمنح منتخب كوت ديفوار التقدم على الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في الدور نصف النهائى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

هدف سباستيان هالير في مرمي الكونغو الديمقراطية

استلم هالير كرة عرضية من زميله ماكس جراديل من الجهة اليمنى، وسددها بقوة على الطائر، فارتدت من الأرض وتجاوزت الحارس لونيل مباسي، واستقرت في الزاوية اليسرى من الشباك في الدقيقة 65، معلنًا تقدم الأفيال بهدف نظيف أمام الكونغو الديمقراطية.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN AFCON 1HD، بالترددات التالية:

التردد: 12604.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.