مبابي يحقق رقمًا قياسيًا مع باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - حقق كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، رقمًا قياسيًا، بعد تسجيله هدفا في شباك بريست، خلال المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس فرنسا للموسم الحالي 2023 – 2024.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك فريق بريست بالدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وبحسب ما ذكرته شبكة "Stats Foot"، فإن مبابي أصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 30 هدفا في 6 مواسم متتالية بجميع المسابقات الفرنسية.





وخاض مبابي 28 مباراة في كأس فرنسا ساهم في 50 هدفًا، حيث سجل 35 هدفا، وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة، كما أن اللاعب الفرنسي سجل 11 هدفا من إجمالي آخر 4 مواجهات له في المسابقة.

ومن الجدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاما قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية موسم 2017 قادما من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو.