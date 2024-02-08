نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثية أمام أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا؛ بثلاثة مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

أحداث الشوط الأول

نجح لاعبو فريق تشيلسي في الدقائق الأولى من المباراة، في فرض السيطرة على لاعبي أستون فيلا، في محاولة لتسجيل هدف قبل انتهاء الشوط.

وتمكن اللاعب غالاجير نجم البلوز، من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق تشيلسي، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

ثم سجل بعد ذلك، المهاجم المميز نيكولاس جاكسون، لاعب فريق تشيلسي الهدف الثاني في شباك أستون فيلا، عند الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

وأضاف اللاعب إنزو فيرنانديز نجم فريق تشيلسي، الهدف الثالث لصالح البلوز، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.

ثم قلص اللاعب موسى ديابي نجم فريق أستون فيلا الفارق، في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، من خلال تسجيل الهدف الأول لفريقه.