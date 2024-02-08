كوت ديفوار تتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز أمام الكونغو الديمقراطية

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024،ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة السالف ذكرها.

نتيجة مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية

سجل اللاعب سيباستيان هالير هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب كوت ديفوار "صاحب الضيافة'' في شباك حارس الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الخامسة والستون من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة يتأهل منتخب كوت ديفوار رسميا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ليلاقي نظيره منتخب نيجيريا الذي انتصر هو الآخر على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقام أحداث مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا، يوم الأحد الموافق 12-2-2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار نهائي كأس أمم إفريقيا.