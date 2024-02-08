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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024،ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة السالف ذكرها.

واستطاع منتخب نيجيريا التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز أمام جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا



تقام أحداث مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا، يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية استاد إيبمبي الأولمبي، في إطار نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا

تنقل أحداث مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.