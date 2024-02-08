نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في تصريح مثير.. مهاب ياسر يتوعد للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مهاب ياسر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طموحاته مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، والرسائل التي وجهها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق للاعبين خلال التدريبات.

مهاب ياسر يتوعد للأهلي



وقال مهاب ياسر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع الإعلامي أحمد علي: "الصفقات التي أنضمت إلى الزمالك قوية وستساعد على ظهور الفريق بشكل أفضل، نسعى إلى حصد كل البطولات هذا الموسم".



وتابع: "نسعى إلى تحقيق لقب كأس مصر أمام الأهلي، وسنقدم أنفسنا خلال هذه المباراة للجماهير".



وواصل: "جوزيه جوميز يعتمد خلال التدريبات على تصحيح بعض المفاهيم عن "الضغط وكيفية استخلاص الكرة"



وأكمل: "جوميز طلب منا أن نضع التشكيل الأمثل في ظل وجود وفرة في كل مركز، المدرب قال للاعبين أن من سيقوم بتنفيذ تعليماته خلال التدريبات هو من سيحصل على الفرصة".



واختتم مهاب ياسر حديثه قائلا: "أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصاري جهدنا لتحقيق الـ 4 بطولات خلال هذا الموسم الحالي".