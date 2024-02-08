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هالير يقود كوت ديفوار لنهائي أمم إفريقيا

حسم منتخب كوت ديفوار المضيف تذكرة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد يوم الأربعاء. هالير يقود كوت ديفوار لنهائي أمم إفريقياحسم منتخب كوت ديفوار المضيف تذكرة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد يوم الأربعاء. سجل هدف المباراة الوحيد لمنتخب "الفيلة" المهاجم سباستيان هالير في الدقيقة الـ65، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية. وسيواجه منتخب كوت ديفوار في مباراة الدور النهائي منتخب نيجيريا، في مواجهة ستدور يوم الأحد 11 فبراير/ شباط على ملعب الحسن واتارا بمدينة أبيدجان.

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