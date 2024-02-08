انت الأن تتابع خبر تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أستون فيلا في كأس الإتحاد الإنجليزي.. فرصة أخيرة للبلوز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة فريق أستون فيلا في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويستضيف أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 فريق تشيلسي على ملعب فيلا بارك وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي هي الفرصة الأخيرة للبلوز من أجل تحسين صورة الفريق أمام جماهيره والمنافسة على بطولة بعد سلسلة الهزائم الكبيرة التي تعرض لها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين تشيلسي وأستون فيلا في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب ستامفورد بريدج في لندن معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في خط الدفاع: بن تشيلويل، ليفي كولويل، تياجو سيلفا، ريس جيمس

وفي خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، كارني شوكويميكا

وفي خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون، ميخائيل مودري

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا