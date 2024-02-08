نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاب ياسر: "تدربت حافيًا" في بداية مسيرتي الكروية.. وانتظرت الزمالك كثيرًا.. ويكشف كيفية انتقاله للأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مهاب ياسر لاعب خط وسط نادي الزمالك عن بدايته مع كرة القدم في أحدى الأكاديميات الخاصة بمحافظة دمياط، قبل الإنتقال إلى نادي النجوم تحت قيادة محمد صلاح.

مهاب ياسر: "تدربت حافيًا" في بداية مسيرتي الكروية



وقال مهاب ياسر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "تدربت حافيًا دون حذاء في بدايتي مع الكرة، البعض قد يستغرب من هذا الأمر، ولكنه يساعد على تنمية مهارات اللاعب".



وأضاف: "فترة اللعب في النجوم كانت مهمة بالنسبة لي وساعدتني كثيرًا قبل أن يرفض النادي انتقالي لبيراميدز في فترة تولي حسام حسن المسئولية، وأستمريت مع النجوم بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية".



وأردف: "رحلت عن نادي إنبي بسبب قلة مشاركاتي، وأنتقلت بعدها لنادي الداخلية وكنت ألعب بشكل جيد تحت قيادة هيثم شعبان ومنحني حرية التحرك في الملعب".



وعن كيفية انتقاله لنادي الزمالك: "تلقيت أكثر من عرض بعد أن قدمت مستوى جيد مع الداخلية، ثم قيل لي أن هناك ترشيحات بانضمامي لنادي الزمالك، وحينها رفضت التفكير في أي عرض انتظارًا لعرض الزمالك، هى خطوة مفاجأة والمفاوضات سارت بسهولة وبشكل سريع دون أي عراقيل، الأجواء في نادي الزمالك مختلفة، شيكابالا اجتمع بنا ومنحنا الثقة في أول مران مع الزمالك".



وأتم: "مستعد للعب في أي مركز مع الزمالك، وشاركت في أكثر من مركز في المراكز الهجومية بجانب وسط الملعب".