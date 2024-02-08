نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تامر مصطفى مديرًا فنيًا لنادي مودرن فيوتشر خلفًا لحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للكابتن حسام حسن الذي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

تامر مصطفى مديرًا فنيًا لنادي مودرن فيوتشر

وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة

تامر مصطفى - المدير الفني

رضا الفداوي - مدرب عام

محمد صديق - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد فتحي - مخطط أحمال

أيمن فريد - طبيب الفريق

كريم فهمي - محلل أداء